مسؤول كبير في مجلس الأمن الروسي يتهم أوكرانيا بالوقوف خلف اعتداء موسكو

أعلن مسؤول كبير في مجلس الأمن الروسي اليوم، أن أوكرانيا تقف وراء هجوم استهدف قاعة للحفلات الموسيقية في موسكو وأوقع 139 قتيلا، حسبما ذكرت وكالات أنباء.



وردا على سؤال عما إذا كانت كييف أو تنظيم الدولة الإسلامية الذي تبنى الهجوم، يقف وراء الاعتداء الذي وقع الجمعة، قال الأمين العام لمجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف: "بالطبع أوكرانيا".