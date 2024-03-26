سجن رجل من قرغيزستان بتهمة المشاركة في هجوم كروكوس سيتي بروسيا

أصدرت محكمة روسية أمرا بالسجن على ذمة المحاكمة على المشتبه به الثامن في الهجوم على قاعة كروكوس سيتي للحفلات الموسيقية بالقرب من موسكو يوم الجمعة، وهو أليشر قاسموف المولود في قرغيزستان.



وذكرت وكالة الإعلام الروسية أن قاسموف متهم بتوفير السكن للطاجيك الأربعة المتهمين بتنفيذ الهجوم الذي أودى بحياة 139 شخصا على الأقل.