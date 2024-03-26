محققون روس في طاجيكستان لاستجواب أسر مشتبه بهم في حادث إطلاق نار

أكدت ثلاثة مصادر أمنية في طاجيكستان لـ"رويترز" أن محققين روسا وصلوا إلى البلاد لاستجواب أسر أربعة رجال متهمين بتنفيذ هجوم دام على قاعة للحفلات الموسيقية بالقرب من موسكو.



وذكرت المصادر، أن مسؤولي الأمن في طاجيكستان أحضروا الأسر إلى العاصمة دوشنبه من مناطق مختلفة من الدولة الواقعة في آسيا الوسطى.



وأضافت أن رئيس طاجيكستان إمام علي رحمان يشرف بنفسه على التحقيقات.