مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: يجب إلغاء القرار الإسرائيلي بمنع الأونروا من إيصال الغذاء إلى شمال غزة

دعا ينس لايركه المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية اليوم الثلاثاء إسرائيل إلى إلغاء قرار يمنع وصول المساعدات الغذائية إلى شمال غزة من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).وقال في مؤتمر صحفي للأمم المتحدة إن "الناس هناك يواجهون الموت القاسي بسبب المجاعة".وأضاف: "يجب إلغاء القرار. لا يمكنكم الادعاء بالالتزام بأحكام القانون الدولي هذه عندما تقومون بمنع قوافل الأونروا الغذائية".