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هنية بدأ محادثات في إيران مع عبد اللهيان
أخبار دولية
2024-03-26 | 08:10
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هنية بدأ محادثات في إيران مع عبد اللهيان
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هنية بدأ محادثات في إيران مع عبد اللهيان
بعد ساعات من قرارِ مجلسِ الأمن الذي أَقر وقفا للنارِ في قطاعِ غزة، بدأ رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية محادثات في إيران مع وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، تتمحور حول الحرب مع اسرائيل.
حركةُ حماس كانت أكدَت، أنّها ستلتزمُ بموقفِها الأصلي بشأنِ التوصلِ إلى وقفٍ شاملٍ للنار، وهو يتضمنُ: انسحابَ القوات الإسرائيلية من غزة وعودةَ النازحين الفلسطينيين وتبادلاً "حقيقيًا" للأسرى.
أخبار دولية
غزة
حماس
إسماعيل هنية
إيران
أمير عبد اللهيان
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