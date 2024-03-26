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15 قتيلًا على الأقل معظمهم مقاتلون موالون لإيران جراء ضربات جوية في شرق سوريا
أخبار دولية
2024-03-26 | 09:40
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15 قتيلًا على الأقل معظمهم مقاتلون موالون لإيران جراء ضربات جوية في شرق سوريا
قتل ما لا يقل عن 14 مقاتلًا مواليًا لإيران ومدني في ضربات جوية ليلية استهدفت مواقعهم في منطقة دير الزور في شرق سوريا، على ما أورد المرصد السوري لحقوق الإنسان الثلاثاء.
ولم يحدد المرصد على الفور الجهة المنفذة للضربات في دير الزور المستهدفة بانتظام بغارات إسرائيلية وأميركية أحيانًا.
وقال المرصد الذي يتخذ مقرًا له في المملكة المتحدة إن "قياديًا مسؤولًا عن الاتصالات في الحرس الثوري الإيراني واثنين من مرافقيه وتسعة مقاتلين عراقيين ينتمون إلى مجموعات موالية لإيران ومقاتلين سوريين قتلوا في الضربات التي أودت كذلك بحياة مدني.
وأعلنت السفارة الإيرانية لدى سوريا من جهتها في منشور على منصة "إكس" مقتل أحد عناصر الحرس الثوري الإيراني، فيما عزت وكالة "إرنا" للأنباء الإيرانية الهجوم الذي قضى فيه "بهروز وحيدي في دير الزور" إلى "الكيان الصهيوني".
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