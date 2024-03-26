الأمن الفدرالي الروسي: أجهزة استخبارات غربية واوكرانية ساعدت منفذي هجوم موسكو

كشف رئيس جهاز الأمن الفدرالي الروسي ألكسندر بورتنيكوف أن أجهزة استخبارات غربية وأوكرانية ساعدت منفذي هجوم على قاعة موسيقية في موسكو الأسبوع الماضي.



واعتبر بورتنيكوف أن " العمل تم التحضير له من جانب متطرفين إسلاميين وبالطبع سهلته أجهزة استخبارات غربية، والاستخبارات الأوكرانية نفسها لديها صلة مباشرة بالأمر".