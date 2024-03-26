منظمة الصحة العالمية تعلن مقتل أحد موظفيها في سوريا في غارة جوية

أكدت منظمة الصحة العالمية أن أحد موظفيها قُتل في غارة جوية في سوريا.



واشارت المنظمة إلى أن عماد شهاب، وهو مهندس في مدينة دير الزور، قُتل في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء عندما تعرض منزله للقصف خلال سلسلة من الغارات الجوية في المنطقة.



وكان شهاب مسؤولا بالمنظمة عن شؤون المياه والصرف الصحي والنظافة في المدينة.



وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس في منشور على إكس: "وفاته المفاجئة تذكير صارخ بالعنف المستمر والمعاناة التي يتحملها الشعب السوري. وسنفتقده كثيرا".