الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
18
o
جبل لبنان
18
o
متن
19
o
كسروان
19
o
الشمال
20
o
الجنوب
18
o
البقاع
12
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج Ramadan Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
18
o
جبل لبنان
18
o
متن
19
o
كسروان
19
o
الشمال
20
o
الجنوب
18
o
البقاع
12
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
قطر تؤكد إستمرار المحادثات بشأن هدنة في غزة
أخبار دولية
2024-03-26 | 10:35
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
قطر تؤكد إستمرار المحادثات بشأن هدنة في غزة
أكدت قطر الثلاثاء الثلاثاء أن المحادثات بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل بشأن هدنة وتبادل رهائن في غزة لا تزال مستمرة، رغم تبادل الاتهامات بين الطرفين المتحاربين حيال عدم إحراز تقدم.
وخلال مؤتمر صحافي في الدوحة، قال ماجد الأنصاري المتحدث باسم وزارة خارجية دولة قطر التي تؤدي دور الوسيط بين الطرفين إن "المحادثات مستمرة"، مضيفاً أنه "لم يكن هناك أي تطور من شأنه أن يؤدي إلى الاعتقاد بأن أحد الوفدين قد انسحب من المفاوضات".
أخبار دولية
إستمرار
المحادثات
التالي
نيوزيلندا تتهم مجموعة سيبرانية "مدعومة" من الصين باستهداف برلمانها في 2021
اعلان من حركة حماس: سنلتزم بموقفنا الأصلي
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2024-03-22
الصين تؤكد دعمها اتخاذ مجلس الأمن الدولي لإجراء "ذي مغزى" بشأن حرب غزة
أخبار دولية
2024-03-22
الصين تؤكد دعمها اتخاذ مجلس الأمن الدولي لإجراء "ذي مغزى" بشأن حرب غزة
0
أخبار دولية
2024-03-21
بلينكن يتحدث عن "تقارب" في المفاوضات بشأن إرساء هدنة في غزة
أخبار دولية
2024-03-21
بلينكن يتحدث عن "تقارب" في المفاوضات بشأن إرساء هدنة في غزة
0
أخبار دولية
2024-03-18
حماس: لا تقدم في المحادثات عبر الوسطاء للتوصل إلى هدنة في غزة
أخبار دولية
2024-03-18
حماس: لا تقدم في المحادثات عبر الوسطاء للتوصل إلى هدنة في غزة
0
أخبار دولية
2024-03-10
مصر تجري إتصالات في محاولة لاستئناف المفاوضات بشأن هدنة في قطاع غزة خلال شهر رمضان
أخبار دولية
2024-03-10
مصر تجري إتصالات في محاولة لاستئناف المفاوضات بشأن هدنة في قطاع غزة خلال شهر رمضان
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
12:24
لازاريني: الأونروا لديها أموال كافية لتشغيل عملياتها حتى نهاية أيار
أخبار دولية
12:24
لازاريني: الأونروا لديها أموال كافية لتشغيل عملياتها حتى نهاية أيار
0
أخبار دولية
11:51
أوستن: حماية المدنيين الفلسطينيين من الأذى ضرورة أخلاقية واستراتيجية
أخبار دولية
11:51
أوستن: حماية المدنيين الفلسطينيين من الأذى ضرورة أخلاقية واستراتيجية
0
أخبار دولية
11:47
عقوبات أميركية تستهدف وسطاء للحوثيين وحزب الله اللبناني وفيلق القدس
أخبار دولية
11:47
عقوبات أميركية تستهدف وسطاء للحوثيين وحزب الله اللبناني وفيلق القدس
0
أخبار دولية
11:37
وزيرة الخارجية الألمانية: لتمكين المنظمات الدولية من إدخال المساعدات إلى الفلسطينيين من دون عوائق
أخبار دولية
11:37
وزيرة الخارجية الألمانية: لتمكين المنظمات الدولية من إدخال المساعدات إلى الفلسطينيين من دون عوائق
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
10:45
بعد أدائه المُبهر في فيلم "Oppenheimer"... كيليان مورفي يخوض تجربة تمثيليّة جديدة
فنّ
10:45
بعد أدائه المُبهر في فيلم "Oppenheimer"... كيليان مورفي يخوض تجربة تمثيليّة جديدة
0
آخر الأخبار
11:48
مريض في مستشفى الجعيتاوي بحاجة ماسة إلى 4 وحدات دم من فئة A- وبلاكيت دم عدد (2) ... للتبرع الاتصال على الرقم التالي: 03 737926
آخر الأخبار
11:48
مريض في مستشفى الجعيتاوي بحاجة ماسة إلى 4 وحدات دم من فئة A- وبلاكيت دم عدد (2) ... للتبرع الاتصال على الرقم التالي: 03 737926
0
منوعات
2024-03-24
امرأة تطلب إعداد قالب حلوى لها ولصديقها وفق تفاصيل معقدة... والنتيجة الواقعية التي حصلت عليها صادمة! (صور)
منوعات
2024-03-24
امرأة تطلب إعداد قالب حلوى لها ولصديقها وفق تفاصيل معقدة... والنتيجة الواقعية التي حصلت عليها صادمة! (صور)
0
آخر الأخبار
06:26
متحدث باسم الخارجية القطرية: قرار مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار في غزة لم يكن له تأثير فوري على المفاوضات الجارية في الدوحة
آخر الأخبار
06:26
متحدث باسم الخارجية القطرية: قرار مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار في غزة لم يكن له تأثير فوري على المفاوضات الجارية في الدوحة
بالفيديو
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
11:58
غارة اسرائيلية على سهل بوداي غرب بعلبك
آخر الأخبار
11:58
غارة اسرائيلية على سهل بوداي غرب بعلبك
0
أخبار دولية
08:10
هنية بدأ محادثات في إيران مع عبد اللهيان
أخبار دولية
08:10
هنية بدأ محادثات في إيران مع عبد اللهيان
0
أخبار لبنان
07:41
مولوي: لضرورة الامن الاستباقي تلافيا لاي حادث
أخبار لبنان
07:41
مولوي: لضرورة الامن الاستباقي تلافيا لاي حادث
0
أخبار لبنان
07:34
مجموعة من حزب الله توجهت إلى أطراف رميش الجنوبية بهدف نصب راجمة صواريخ خلف الثانوية الرسمية... وهذا ما حصل
أخبار لبنان
07:34
مجموعة من حزب الله توجهت إلى أطراف رميش الجنوبية بهدف نصب راجمة صواريخ خلف الثانوية الرسمية... وهذا ما حصل
0
رياضة
07:20
منتخب لبنان لكرة القدم يتعرض لخسارة قاسية أمام أستراليا
رياضة
07:20
منتخب لبنان لكرة القدم يتعرض لخسارة قاسية أمام أستراليا
0
أخبار دولية
06:28
قطر: قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة ليس له تأثير فوري على مفاوضات الدوحة
أخبار دولية
06:28
قطر: قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة ليس له تأثير فوري على مفاوضات الدوحة
0
أخبار دولية
03:41
انهيار جسر في مدينة بالتيمور الأميركية بعد اصطدام سفينة به
أخبار دولية
03:41
انهيار جسر في مدينة بالتيمور الأميركية بعد اصطدام سفينة به
0
رياضة
03:34
منتخب لبنان لكرة القدم يخوض بعد قليل مباراته الثانية في مواجهة أستراليا... فماذا في التفاصيل؟
رياضة
03:34
منتخب لبنان لكرة القدم يخوض بعد قليل مباراته الثانية في مواجهة أستراليا... فماذا في التفاصيل؟
0
رياضة
14:48
لبنان يتحضر للمباراة الثانية مع نظيره الاسترالي في كرة القدم
رياضة
14:48
لبنان يتحضر للمباراة الثانية مع نظيره الاسترالي في كرة القدم
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
06:46
انتهاء مباراة لبنان وأستراليا ضمن تصفيات القارة الآسيوية لكأس العالم بفوز أستراليا بنتيجة 5-٠
خبر عاجل
06:46
انتهاء مباراة لبنان وأستراليا ضمن تصفيات القارة الآسيوية لكأس العالم بفوز أستراليا بنتيجة 5-٠
2
تقارير نشرة الاخبار
14:07
لحظات رعب عاشها ركاب طائرة والسبب...تشويش على الملاحة
تقارير نشرة الاخبار
14:07
لحظات رعب عاشها ركاب طائرة والسبب...تشويش على الملاحة
3
خبر عاجل
10:34
وزارة الخزانة الأميركية: الولايات المتحدة تصدر عقوبات لاستهداف الوسطاء الماليين والتجاريين للحوثيين وحزب الله اللبناني وفيلق القدس الإيراني
خبر عاجل
10:34
وزارة الخزانة الأميركية: الولايات المتحدة تصدر عقوبات لاستهداف الوسطاء الماليين والتجاريين للحوثيين وحزب الله اللبناني وفيلق القدس الإيراني
4
خبر عاجل
08:11
إضراب لموظفي أوجيرو غدًا والأربعاء والخميس المقبلين...
خبر عاجل
08:11
إضراب لموظفي أوجيرو غدًا والأربعاء والخميس المقبلين...
5
اقتصاد
03:06
إرتفاع سعر البنزين... ماذا عن المازوت؟
اقتصاد
03:06
إرتفاع سعر البنزين... ماذا عن المازوت؟
6
منوعات
16:00
رجل يختار البقاء مع زوجة ابنه السابقة ويرفض الحضور إلى حفل زفاف الأخير... وهذه التفاصيل!
منوعات
16:00
رجل يختار البقاء مع زوجة ابنه السابقة ويرفض الحضور إلى حفل زفاف الأخير... وهذه التفاصيل!
7
منوعات
14:00
شابة تنفصل عن زوجها بعد 21 يوما على زواجهما... والطريقة التي كشفت بها خيانته غير متوقعة!
منوعات
14:00
شابة تنفصل عن زوجها بعد 21 يوما على زواجهما... والطريقة التي كشفت بها خيانته غير متوقعة!
8
أخبار لبنان
07:34
مجموعة من حزب الله توجهت إلى أطراف رميش الجنوبية بهدف نصب راجمة صواريخ خلف الثانوية الرسمية... وهذا ما حصل
أخبار لبنان
07:34
مجموعة من حزب الله توجهت إلى أطراف رميش الجنوبية بهدف نصب راجمة صواريخ خلف الثانوية الرسمية... وهذا ما حصل
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More