قطر تؤكد إستمرار المحادثات بشأن هدنة في غزة

أكدت قطر الثلاثاء الثلاثاء أن المحادثات بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل بشأن هدنة وتبادل رهائن في غزة لا تزال مستمرة، رغم تبادل الاتهامات بين الطرفين المتحاربين حيال عدم إحراز تقدم.



وخلال مؤتمر صحافي في الدوحة، قال ماجد الأنصاري المتحدث باسم وزارة خارجية دولة قطر التي تؤدي دور الوسيط بين الطرفين إن "المحادثات مستمرة"، مضيفاً أنه "لم يكن هناك أي تطور من شأنه أن يؤدي إلى الاعتقاد بأن أحد الوفدين قد انسحب من المفاوضات".