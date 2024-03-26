وزيرة الخارجية الألمانية: لتمكين المنظمات الدولية من إدخال المساعدات إلى الفلسطينيين من دون عوائق

شددت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك على أنه ينبغي تمكين المنظمات الدولية من إيصال المساعدات إلى غزة من دون عوائق، معتبرة أن الوضعهناك مثل الجحيم بالنسبة للمدنيين الذين يجدون صعوبة في تلبية احتياجاتهم اليومية.وأكدت بيربوك، خلال زيارة إلى الشرق الأوسط التقت خلالها بمسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين، أن "الوضع الإنساني في غزة جحيم".ورأت في أثناء زيارتها لتل أبيب أنه "يجب أن تكون المنظمات الدولية قادرة على تقديم المساعدات الحيوية من دون عوائق"،كاشفة أن ألمانيا زادت تمويلها لبرنامج الأغذية العالمي بمبلغ إضافي قدره 10 ملايين يورو (10.8 مليون دولار).