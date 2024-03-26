الحوثيون يعلنون شنّ ستة هجمات خلال الساعات الـ72 الماضية

أعلن المتمردون الحوثيون في اليمن الثلاثاء، أنهم شنّوا ستة هجمات بصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة خلال الساعات الـ72 الماضية، ضد سفن ومدمرتين أميركيتين في البحر الأحمر، وباتجاه إسرائيل.



وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع في بيان "نفذتِ القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ ستَّ عملياتٍ عسكريةٍ خلالَ 72 ساعةً الماضية بعددٍ كبيرٍ من الصواريخِ البالستيةِ والطائراتِ المسيَّرةِ".



وأضاف سريع أن "القوات البحرية والقوة الصاروخية (نفذت) أربعَ عملياتٍ مشتركةٍ على أربعِ سُفُنٍ، منها سفينةُ (MAERSK SARATOGA) الأميركيةُ في خليجِ عدن، وسفينةُ (APL DETROIT) الأميركيةُ في البحرِ الأحمرِ، وسفينةُ (HUANG PU) البريطانيةُ في البحرِ الأحمرِ، وسفينةُ (PRETTY LADY) والتي كانتْ متجهةً إلى موانئِ فلسطينَ المحتلة".

