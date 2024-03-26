عقوبات أميركية تستهدف وسطاء للحوثيين وحزب الله اللبناني وفيلق القدس

فرضت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء عقوبات تتعلق بمكافحة الإرهاب على من وصفتهم بوسطاء ماليين وتجاريين للحوثيين في اليمن وفيلق القدس الإيراني وجماعة حزب الله اللبنانية.



وأوضحت وزارة الخزانة الأميركية في بيان أن العقوبات تستهدف ستة كيانات وفردًا وناقلتين متمركزتين أو مسجلتين في ليبيريا والهند وفيتنام ولبنان والكويت، مشيرة إلى أنهم شاركوا في تسهيل شحنات السلع والمعاملات المالية.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في بيان: "سنواصل استخدام الأدوات المتاحة لدينا لاستهداف أولئك الذين يشحنون البضائع غير المشروعة لصالح الجماعات الإرهابية".



ولفتت وزارة الخزانة أيضًا إلى أنها فرضت عقوبات على 11 فردًا وكيانًا يدعمون نظام الرئيس السوري بشار الأسد من خلال تسهيل التحويلات المالية غير المشروعة والاتجار بالمخدرات.