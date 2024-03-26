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أوستن: حماية المدنيين الفلسطينيين من الأذى ضرورة أخلاقية واستراتيجية

أخبار دولية
2024-03-26 | 11:51
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أوستن: حماية المدنيين الفلسطينيين من الأذى ضرورة أخلاقية واستراتيجية
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أوستن: حماية المدنيين الفلسطينيين من الأذى ضرورة أخلاقية واستراتيجية

اعتبر وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أن حماية المدنيين الفلسطينيين من الأذى ضرورة أخلاقية واستراتيجية، واصفا الوضع في غزة بأنه "كارثة إنسانية والوضع يزداد سوءا".
 
جاء ذلك في بداية اجتماعه مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت في مقر وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون).

ورأى اوستن أن عدد الضحايا المدنيين في غزة مرتفع للغاية والمساعدات منخفضة للغاية.

وأكد أن الولايات المتحدة لن ترتاح إلى حين عودة جميع الرهائن الإسرائيليين.

أما وزير الدفاع الإسرائيلي فلفت إلى أن بلاده تحارب في 7 جبهات وستعمل على هزيمة حماس وإعادة الرهائن.
 

أخبار دولية

وزير الدفاع الاميركي

غالانت

غزة

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