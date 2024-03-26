لازاريني: الأونروا لديها أموال كافية لتشغيل عملياتها حتى نهاية أيار

كشف المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني أن الوكالة لديها أموال كافية لتشغيل عملياتها حتى نهاية أيار.



وكان عدد من المانحين أوقفوا تمويلهم للوكالوة بسبب اتهامات إسرائيلية بأن بعض الموظفين شاركوا في هجوم حماس في السابع من تشرين الأول.