البيت الأبيض: لقاء مثمر بين سوليفان وغالانت

أجرى مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك سوليفان محادثات مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت لليوم الثاني على التوالي، بحسب البيت الابيض.



وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير للصحفيين على متن طائرة الرئاسة، بينما كان الرئيس الأميركي جو بايدن في طريقه إلى ولاية نورث كارولاينا، إن سوليفان وغالانت واصلا محادثاتهما التي بدأت أمس الاثنين بشأن صراع إسرائيل مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة.

