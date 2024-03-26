هاغاري يؤكد وفاة مروان عيسى نائب القائد العسكري لحركة حماس

أكد متحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري أن نائب القائد العسكري لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) مروان عيسى قُتل في غارة إسرائيلية هذا الشهر، مؤكدا تقارير وردت في وقت سابق.



وأعلن هاغاري في بيان أذاعه التلفزيون أنهم "فحصوا كل المعلومات المخابراتية... تم القضاء على مروان عيسى في الغارة التي نفذناها قبل نحو أسبوعين".