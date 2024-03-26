12 قتيلا بينهم أطفال بغارة جوية استهدفت خيمة نازحين في المواصي جنوب قطاع غزة

اعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس ان 12 شخصا بينهم أطفال قتلوا عندما استهدفت طائرة حربية إسرائيلية مساء الثلاثاء خيمة لجأت إليها عائلة نازحة في منطقة المواصي التي تبعد حوالى 30 كيلومترا عن مدينة غزة جنوبا.



وقالت الوزارة "12 شهيدا بينهم أطفال بغارة جوية استهدفت احدى خيام النازحين لعائلة المدهون في منطقة المواصي غرب خان يونس".

