البيت الأبيض: مستشار الأمن القومي اجتمع مع وزير الدفاع الإسرائيلي

اعلن البيت الأبيض يوم الثلاثاء ان مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك سوليفان أجرى محادثات الثلاثاء مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت لليوم الثاني على التوالي، على ما أوردت "رويترز".



وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير للصحافيين على متن طائرة الرئاسة، بينما كان الرئيس الأميركي جو بايدن في طريقه إلى ولاية نورث كارولاينا، إن سوليفان وغالانت واصلا محادثاتهما التي بدأت الاثنين في شأن صراع إسرائيل مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة.



