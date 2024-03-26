وزير بولندي يقول إن حلف الأطلسي يدرس إسقاط أي صاروخ روسي يقترب من حدود دوله

اعتبر نائب وزير الخارجية البولندي الثلاثاء ان حلف شمال الأطلسي ينظر في إمكان إسقاط أي صواريخ روسية قد تقترب من حدود التكتل، وذلك بعد يومين على تنديد بولندا بانتهاك لمجالها الجوي.



وأعلنت وارسو الأحد أن صاروخا روسيا من نوع كروز أُطلق ليلا على بلدات في الغرب الأوكراني اخترق المجال الجوي البولندي لمدة 39 ثانية، وبعمق نحو كيلومترين من الحدود.



وقال وزير الدفاع البولندي إن بلاده فعّلت كل أنظمتها الدفاعية وكان من الممكن إسقاط الصاروخ في حال تبيّن أنه متجّه نحو هدف في الأراضي البولندية.