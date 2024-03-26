"إسرائيل" تغادر مفاوضات الدوحة وتتهم "حماس" بأنها سبب الوصول إلى طريق مسدود

استدعت إسرائيل مفاوضيها من الدوحة بعدما اعتبرت أن محادثات الوساطة في شأن هدنة في غزة قد وصلت إلى طريق مسدود بسبب مطالب حماس.



واتهم "المسؤول الإسرائيلي المقرب من رئيس جهاز المخابرات (الموساد) الذي يرأس المحادثات، زعيم حماس في غزة يحيى السنوار، بتخريب الدبلوماسية "في إطار جهد أوسع لتأجيج هذه الحرب خلال شهر رمضان".