17 قتيلًا بينهم مدني يعمل لدى منظمة الصحة العالمية في ضربات جوية في شرق سوريا

قتل ما لا يقّل عن 16 مقاتلًا مواليًا لإيران في ضربات جوية ليلية استهدفت مواقعهم في دير الزور بشرق سوريا، على ما أورد المرصد السوري لحقوق الإنسان الثلاثاء، فيما أعلنت منظمة الصحة العالمية مقتل عامل لديها في المنطقة نفسها.



وكانت حصيلة سابقة للمرصد اشارت الى مقتل 14 مقاتلا مواليا لطهران.



ولم يحدد المرصد على الفور الجهة المنفذة للضربات في دير الزور المستهدفة بانتظام بغارات إسرائيلية وأميركية أحيانًا.



وقال مسؤول عسكري أميركي لوكالة فرانس برس إن واشنطن "لم تشنّ أي ضربات جوية ليل الاثنين الثلاثاء".

