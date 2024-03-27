الين الياباني يهبط لأدنى مستوى له أمام الدولار منذ 34 عاماً

هبط الين الياباني الأربعاء لفترة وجيزة إلى أدنى مستوى له أمام الدولار الأميركي منذ 34 عاماً، في تراجع عزّز احتمال أن تبادر الحكومة اليابانية إلى التدخّل بعدما أطلقت هذا الأسبوع تحذيرات عدّة في هذا الاتجاه.



وقرابة الساعة 02,41 ت غ انخفضت قيمة العملة اليابانية إلى 151,97 ينّاً للدولار، وهو مستوى غير مسبوق منذ 1990، قبل أن يرتفع سعرها قليلاً بعد ساعة ونيّف ليبلغ 151,72 يناً للدولار.



ويعود آخر تراجع ملفت للين أمام العملة الخضراء إلى تشرين الأول 2022 وقد بلغ سعر العملة اليابانية يومها 151,95 يناً للدولار.



ويأتي هذا التراجع بعد أن أشار مسؤول كبير في البنك المركزي الياباني إلى أنّ المصرف سيواصل اتّباع سياسة تيسيرية في الوقت الحالي.



وعلى مدى العامين الماضيين، تراجعت قيمة الين بشكل حادّ، إذ إنّه قبل الغزو الروسي لأوكرانيا كان سعر العملة اليابانية يناهز 115 ينّاً للدولار.