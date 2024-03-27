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الرئيس الصيني يلتقي في بكين رؤساء شركات أميركية
أخبار دولية
2024-03-27 | 02:25
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الرئيس الصيني يلتقي في بكين رؤساء شركات أميركية
التقى الرئيس الصيني شي جينبينغ في بكين رؤساء شركات أميركية، في الوقت الذي تسعى فيه الصين إلى جذب المستثمرين الأجانب وطمأنتهم بشأن اقتصادها الذي يشهد تباطؤاً.
وقالت شبكة "سي سي تي في" التلفزيونية الرسمية إنّ "الرئيس شي جينبينغ التقى صباح اليوم في قصر الشعب في بكين (...) ممثّلين عن قطاع الأعمال الأميركي".
ولم تحدّد الشبكة أسماء الشخصيات التي شاركت في هذا الاجتماع.
ويأتي هذا الاجتماع غداة اختتام منتدى اقتصادي كبير في بكين حضره عدد من كبار قادة الأعمال الأجانب، بمن فيهم الرئيس التنفيذي لشركة آبل، تيم كوك.
أخبار دولية
الرئيس الصيني
شركات أميركية
بكين
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