روسيا تسقط 18 هدفا جويا فوق منطقة بيلغورود في جنوب البلاد

اسقطت وحدات الدفاع الجوي الروسية 18 هدفا جويا فوق منطقة بيلغورود في جنوب روسيا، المتاخمة لأوكرانيا.



واصيب شخصا، ولحقت أضرار بمنازل خاصة وسيارات.



وتشن أوكرانيا منذ أشهر هجمات جوية على بيلغورود ومنطقتين مجاورتين هما كورسك وفورونيج.



وقتل نحو 25 شخصا في أكبر هجوم تشهده المنطقة في بداية العام.



ووقعت عدة توغلات أيضا في منطقة بيلغورود.