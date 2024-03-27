شرطة مكافحة الشغب الأردنية اعتقلت عشرات المتظاهرين المتوجهين نحو السفارة الإسرائيلية

اعتدت شرطة مكافحة الشغب الأردنية بالضرب واعتقلت عشرات المتظاهرين، الذين حاولوا السير نحو السفارة الإسرائيلية الخاضعة لحراسة مشددة في العاصمة عمان، وفق ما قال شهود وسكان.



وتجمّع أكثر من ألفي متظاهر، في اليوم الثالث من المظاهرات، التي تخللها اشتباكات، بعدما صدت الشرطة بالهراوات مئات المحتشدين الغاضبين، الذين كانوا يسعون لاقتحام مجمع السفارة، في حي الربيع الراقي، في عمان.



وردّد المتظاهرون هتافات مؤيدة لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).



وتشعر السلطات الأردنية بالقلق من أنّ حملة القصف الإسرائيلية على غزة يمكن أن تزيد من شعبية حركة "حماس" بين العديد من الأردنيين.



وهتف المتظاهرون: "سيري سيري يا حماس كل بلادي مع حماس."