غالانت: لإيجاد "بديل محلي" ليحكم غزة بعد هزيمة حماس

شدد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، مع مسؤولين أميركيين، على أهمية العلاقات الأميركية الإسرائيلية والحفاظ على التفوق العسكري النوعي لإسرائيل في المنطقة، بما في ذلك قدراتها الجوية.



وكان غالانت يتحدث للصحفيين خلال اليوم الثاني من اجتماعاته مع كبار المسؤولين الأميركيين في واشنطن.



وأعلن وزير الدفاع الاسرائيلي أنه ناقش أيضا قضية الرهائن المحتجزين في غزة وجهود المساعدات الإنسانية وكيف تخطط إسرائيل للقضاء على حماس.



وفي السياق، أكد أنه يجب إيجاد "بديل محلي" ليحكم غزة بعد هزيمة حماس.