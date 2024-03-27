قتلى في عملية للجيش الكولومبيّ ضدّ منشقين عن فارك

أعلن الجيش الكولومبيّ أنّ العملية العسكرية الواسعة النطاق، التي يشنّها منذ نهاية الأسبوع الماضي، في جنوب غرب البلاد، ضدّ الفصيل الرئيسيّ المنشقّ عن حركة التمرد السابقة "فارك" أسفرت عن مقتل ثمانية من عناصر هذا الفصيل.



وقال قائد القوات العسكرية في منطقة كاوكا الجنرال فيديريكو ميخيا إنّ العملية العسكرية أوقعت "ثمانية قتلى و17 جريحًا" في صفوف هذا الفصيل المسلّح.



وأشار إلى أنّ هذه الحصيلة تستند إلى معلومات حصل عليها الجيش، عبر تنصّته على اتصالات المقاتلين.



وأكّد أنّ القتلى والجرحى سقطوا في كانيون دل ميكاي وهي منطقة جبلية غير ساحلية تقع في مقاطعة كاوكا وتعتبر أحد معاقل "هيئة الأركان المركزية"، الفصيل الرئيسي المنشقّ عن فارك.