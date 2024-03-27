قوة عمل جديدة تهدف إلى منع كوريا الشمالية من شراء النفط بشكل غير قانونيّ

أطلقت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية قوة عمل جديدة تهدف إلى منع كوريا الشمالية من شراء النفط بشكل غير قانونيّ.



وعُقد الاجتماع الأول لفريق العمل، في واشنطن.



وأوضحت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية في بيان، أنّ الاجتماع ضم أكثر من 30 مسؤولًا من الوزارات والوكالات المسؤولة عن الدبلوماسية والمخابرات والعقوبات والحظر البحريّ.



وقال البيان إنّ الجانبين أعربا عن قلقهما، إزاء احتمال قيام روسيا بتوفير النفط المكرر لكوريا الشمالية، وناقشا سبل تعليق التعاون غير القانونيّ بين موسكو وبيونجيانج.



وبموجب القيود التي فرضها مجلس الأمن الدولي على الأسلحة النووية وبرامج الصواريخ لكوريا الشمالية، يقتصر استيراد بيونجيانج على أربعة ملايين برميل من النفط الخام و500 ألف برميل من المنتجات المكررة سنويا.