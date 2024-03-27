العثور على أربع جثث وفقدان ستة بعد انزلاق تربة وفيضانات في اندونيسيا

عثر عناصر الإنقاذ في اندونيسيا على أربع جثث اثنتان منها جثتا طفلين، فيما يجري البحث عن ستة مفقودين بعد انزلاق أرضي وفيضانات في قرية بجزيرة جاوا، على ما أفاد مسؤول.



وقال ميدي، مدير الفرع المحلي للوكالة الوطنية لإدارة الكوارث، لوكالة فرانس برس، إنه عُثر على أربع جثث وما زال البحث عن ستة آخرين جاريًا، بحسب الحصيلة المتوفرة.



وكانت حصيلة سابقة أفادت بوجود عشرة أشخاص في عداد المفقودين.



وغمرت المياه قرية سيبيندا في مقاطعة جاوا الغربية قبيل منتصف ليل الأحد بعد ساعات من هطول أمطار غزيرة، بينما كان العديد من السكان نائمين.



كما لحقت أضرار بعشرات المنازل، ما أجبر مئات الأشخاص على الإخلاء.