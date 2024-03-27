روسيا أطلقت طائرات مسيرة من طراز شاهد على أوكرانيا

أطلقت روسيا 13 طائرة مسيرة من طراز شاهد على أوكرانيا، وفق ما أعلن قائد القوات الجوية الأوكرانية ميكولا أوليشوك.



وأكّد أنّ 10 منها أسقطت في مناطق خاركيف وسومي وكييف.



وقال: "وحدات الصواريخ المضادة للطائرات ومجموعات الإطفاء المتنقلة ومعدات الحرب الإلكترونية شاركت في صد الهجوم الجويّ."