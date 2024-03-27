مقتل عامل مصنع في شمال إسرائيل

أسفر هجوم صاروخيّ عن مقتل عامل مصنع، في بلدة، في شمال إسرائيل، في القرب من الحدود اللبنانية، على ما أعلنت خدمات الطوارئ.



وذكرت خدمة إسعاف (نجمة داود الحمراء) انتشال الرجل من بين حطام المصنع، في بلدة كريات شمونة وهو مصاب بجروح بالغة.



ثم أعلنت وفاته في المكان.