قرغيزستان حثت مواطني الدولة الواقعة في آسيا الوسطى على تأجيل السفر إلى روسيا

حثت وزارة خارجية قرغيزستان مواطني الدولة الواقعة في آسيا الوسطى على تأجيل السفر إلى روسيا إذا لم يكن ضروريًا، وذلك بعد إطلاق النار الذي خلف عشرات القتلى فيهجوم ألقي باللوم فيه على مهاجرين من المنطقة.وأمرت محكمة روسية بحبس رجل مولود في قرغيزستان على ذمة المحاكمة، بتهمة توفير السكن للأربعة المشتبه بأنهم ارتكبوا الهجوم، والذين يعود أصلهم إلى طاجيكستان. وتم احتجاز الأربعة وثلاثة آخرين يعود أصلهم كذلك إلى طاجيكستان مشتبه في تورطهم على ذمة المحاكمة.وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن الهجوم ونشر لقطات مصورة للمذبحة التي أسفرت عن مقتل 139 شخصا وإصابة 182 آخرين.ولم يعلن التنظيم عن هوية أي من المهاجمين.ويعمل مئات الآلاف من مواطني طاجيكستان وأوزبكستان وقرغيزستان في روسيا، وقال البعض بالفعل إن الأمر صار أكثر صعوبة بالنسبة لهم، إذ يرفض بعض الركاب على سبيل المثال ركوب سيارة أجرة يقودها سائق من طاجيكستان.