اتصال بين بوتين والزعيم العسكريّ لمالي

اتصل الرئيس الروسيّ فلاديمير بوتين بالزعيم العسكريّ لمالي الكولونيل أسيمي جويتا، وفق ما ذكر الكرملين.



واتفقا على تعزيز العلاقات بين الدولتين.



وأصبحت مالي في السنوات القليلة الماضية واحدة من أقرب حلفاء روسيا في أفريقيا، حيث نشرت روسيا قوات تابعة لمجموعة فاجنر العسكرية الخاصة هناك، لمحاربة المتمردين المناهضين للحكومة في الدولة الواقعة في منطقة الساحل.



وقال الكرملين إنّ بوتين وجويتا اتفقا على تعزيز العلاقات في مجالات مكافحة الإرهاب والزراعة وقطاع الطاقة والتعدين.



وأوضح أنّ جويتا شكر بوتين على شحنات القمح والأسمدة والوقود الروسية المجانية إلى مالي.