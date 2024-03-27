عدة قتلى في حادث حافلة على طريق عام في ألمانيا

لقي عدة أشخاص حتفهم في حادث حافلة على طريق سريع قرب مدينة لايبزيغ في شرق ألمانيا، على ما ذكرت متحدثة باسم الشرطة لوكالة فرانس برس.



ولم تتمكن الشرطة من تحديد عدد الضحايا بدقة، لكنها اشارت إلى أن "عدة أشخاص أصيبوا أيضا" في الحادث.