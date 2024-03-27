بحثٌ إسرائيليّ في رد حماس في شأن صفقة تبادل الأسرى

يبحث مجلس الحرب الإسرائيليّ مساء اليوم رد حركة "حماس" في شأن صفقة تبادل الأسرى، وفق ما قالت صحيفة يديعوت أحرونوت.



وقالت "حماس" أنّ المبادئ الأساسية، التي يقوم عليها تصورها لملف المفاوضات ترتكز على 5 نقاط رئيسية وهي وقف إطلاق النار وعودة غير مشروطة للنازحين وانسحاب الجيش الإسرائيليّ من غزة ودخول المساعدات، وإعادة الإعمار.