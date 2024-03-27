جدل إسرائيليّ جديد في شأن تجنيد الحريديم

نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية قولها إنّها لن تدافع عن قانون إعفاء الحريديم من دون تحديد نسبة من سيجندون.



وأضافت الصحيفة: "تهدد الأحزاب المتدينة بالانسحاب من الحكومة، إذا حددت نسبة من سيجندون من الحريديم."