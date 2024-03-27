باكستان تعزز الإجراءات الأمنية المحيطة بالصينيين بعد تعرضهم لهجوم

عززت باكستان الأربعاء الإجراءات الأمنية للصينيين العاملين في مشاريع بنى تحتية في شمال غرب البلاد بعد يوم من مقتل خمسة منهم في تفجير انتحاري، وفق ما أفاد مسؤول إقليمي.



ومنذ فترة طويلة، يشكل أمن الطواقم الصينية العاملة في مشاريع منشآت في باكستان مصدر قلق لبكين التي استثمرت مليارات الدولارات في البلد خلال السنوات الأخيرة.



وقتل خمسة صينيين يعملون في موقع بناء سد داسو الكهرومائي في ولاية خيبر بختنخوا وسائقهم الباكستاني الثلاثاء في تفجير انتحاري استهدف مركبتهم في شمال غرب باكستان.



وأفاد مسؤول كبير في وزارة الداخلية في خيبر بختنخوا وكالة فرانس برس بأنه تم تعزيز الإجراءات الأمنية في المواقع التي يعمل فيها موظفون صينيون في هذه الولاية.