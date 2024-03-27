نتنياهو: على "حماس" أن تعي أن الضغط الدولي على إسرائيل لن يجدي

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إلغاءه زيارة كان من المقرر أن يقوم بها كبار مساعديه لواشنطن هذا الأسبوع يهدف إلى توجيه رسالة لـ"حماس" بأن إسرائيل لن ترضخ للضغوط الدولية المتزايدة لوقف الحرب في غزة.



وقال في تصريحات مصورة خلال اجتماع مع السناتور الأميركي ريك سكوت الذي يزور إسرائيل: "لقد كانت رسالة أولا وقبل كل شيء إلى حماس: لا تراهنوا على هذا الضغط، فهو لن يجدي".