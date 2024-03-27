شي جينبينغ لرئيس الوزراء الهولندي: لا يمكن لأي قوّة إيقاف التقدّم التكنولوجي الصيني

أكد الرئيس الصيني شي جينبينغ لرئيس الوزراء الهولندي مارك روته أنه لا يمكن إيقاف التقدّم التكنولوجي الصيني، خلال اجتماع عقداه في بكين لبحث مسائل تشمل قطاع أشباه الموصلات الذي يعد غاية في الأهمية.



ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن شي قوله إن "الشعب الصيني لديه أيضا حقوق تطوير مشروعة ولا يمكن لأي قوّة أيقاف وتيرة التقدّم العلمي والتكنولوجي الصيني"، مضيفا أن "الصين ستواصل اتباع نهج مفيد للجميع والانفتاح أكثر على العالم الخارجي على مستوى عال".