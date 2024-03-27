قتيلة و10 جرحى في هجمات روسية على أوكرانيا

قُتلت امرأة وجرح أربعة أشخاص في هجمات روسية على شرق وجنوب أوكرانيا، وفق ما أعلن مسؤولون، فيما أفادت موسكو بأنها أسقطت وابلا من الصواريخ الأوكرانية.



وأشار حاكم منطقة خيرسون في جنوب أوكرانيا المحتلة جزئيا من قبل روسيا، الى أن امرأة قتلت في هجوم بمسيرة على قرية ميخايليفكا.



وأفاد المسؤول أولكسندر بروكودين على وسائل التواصل الاجتماعي بأن "إحدى السكان والبالغة من العمر 61 عاما أصيبت بجروح مميتة في منزلها".



وأفاد حاكم منطقة ميكولاييف لاحقا بأن صاروخا بالستيا روسيا ضرب المنطقة الساحلية، ما أسفر عن إصابة ستة أشخاص بجروح، حالة أحدهم خطيرة.





