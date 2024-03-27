الإعدام بحق شرطي لإقدامه على قتل رجل خلال إحتجاجات 2022 في إيران

ذكرت وسائل إعلام محلية الأربعاء أنه حكم على قائد شرطة محلي بالإعدام لقتله رجلا في إيران خلال الاحتجاجات التي أعقبت وفاة مهسا أميني عام 2022.



وقتل مهران ساماك (27 عامًا) بالرصاص خلال مسيرة حاشدة في مدينة بندر أنزالي الساحلية في محافظة غيلان (شمال) في تشرين الثاني 2022.



وكان قائد الشرطة المحلية جعفر جوانماردي اعتقل بعد ذلك "لعدم احترامه قواعد استخدام الأسلحة"، ما أدى إلى مقتل مهران سمك بحسب محامي الضحية ماجد أحمدي.



وأعلن موقع "ميزان أونلاين" المرتبط بالسلطة القضائية الإيرانية مطلع 2024 أن المحكمة العليا ألغت حكمين أوليين بالإعدام وأحالت القضية إلى محكمة اخرى.