إسبانيا تسقط 26 طنا من المساعدات الإنسانية على غزة

أفادت وزارة الخارجية الإسبانية بأن طائرات عسكرية إسبانية أسقطت جوا 26 طنا من المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر اليوم.



وذكرت الوزارة في بيان، بأنه جرى خلال العملية، التي نُفذت بالتنسيق مع الأردن وبتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي، إسقاط أكثر من 11 ألف حصة غذائية للتخفيف من "المستويات الكارثية لانعدام الأمن الغذائي" التي يواجهها ما يصل إلى 1.1 مليون شخص في غزة.



وأكدت أن "إسبانيا تصر على فتح المعابر البرية كونه إجراء لا غنى عنه لتجنب حدوث مجاعة".