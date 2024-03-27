خبيرة أممية تؤكد تلقيها "تهديدات" بعد حديثها عن "إبادة" في غزة

أعلنت خبيرة الأمم المتحدة فرانشيسكا ألبانيزي أنها تلقت "تهديدات" بعدما أكدّت وجود "أسباب معقولة" تدفع للاعتقاد بأن إسرائيل ارتكبت "أعمال إبادة" في غزة، لكنها أوضحت أنها لا تنوي الاستقالة.



وقالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية باسرائيل خلال مؤتمر صحافي: "لطالما تعرضت للهجوم منذ بدء ولايتي في عام 2022".



وأضافت: "أتلقى أحيانا تهديدات ولكن حتى الآن لم تتطلب اتخاذ احتياطات إضافية".