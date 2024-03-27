الولايات المتحدة وبريطانيا تفرضان عقوبات على شبكة جمع أموال لحماس

أفادت وزارة الخزانة الأميركية اليوم، بأن الولايات المتحدة وبريطانيا فرضتا عقوبات على شبكة لجمع أموال مرتبطة بحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) التي نفذت هجوما على إسرائيل في السابع من تشرين الأول.وكشفت في بيان، أن الإجراءات العقابية تستهدف فردين وثلاثة كيانات وصفوا بأنهم وسطاء ماليون رئيسيون ضالعون في جمع الأموال لحركة حماس التي تصنفها الدولتان على أنها جماعة إرهابية.وقال وكيل وزارة الخزانة برايان نيلسون في البيان: "وزارة الخزانة ما زالت ملتزمة بإضعاف قدرة حماس على تمويل أنشطتها، ويتضمن هذا حملات جمع الأموال عبر الإنترنت تسعى إلى تحويل الأموال مباشرة إلى الجماعة".وجاء في البيان: "نتخذ هذا الإجراء بالتعاون مع مكتب تنفيذ العقوبات الخارجية في المملكة المتحدة الذي ينفذ عقوبات على هذه الأهداف نفسها".وتستهدف هذه الإجراءات منظمة "غزة الآن" التي قالت وزارة الخزانة إنها بدأت جمع الأموال عبر الإنترنت بعد هجوم حماس. وهذا هو رابع إجراء لتنسيق العقوبات بين الولايات المتحدة وبريطانيا يتعلق باستهداف جهود جمع الأموال لحماس منذ السابع من تشرين الأول.