هيئة الإغاثة الإنسانية التركية تقدم سفينتين جديدتين لنقل المساعدات مباشرة إلى غزة

قدمت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية (آي.إتش.إتش) سفينتين جديدتين اليوم الأربعاء بهدف نقل المساعدات مباشرة إلى غزة حيث يواجه الفلسطينيون شبح المجاعة بعد ستة أشهر تقريبًا من بدء الحملة العسكرية الإسرائيلية على القطاع.



وتندد تركيا بهجوم إسرائيل على قطاع غزة المكتظ بالسكان وتدعو لوقف فوري لإطلاق النار. وأرسلت عشرات الآلاف من الأطنان من المساعدات الإنسانية إلى غزة منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في السابع من تشرين الأول وتسعى لزيادتها خلال شهر رمضان الحالي.



وتفقد رئيس الوكالة بولنت يلدريم السفينتين الجديدتين اللتين تم شراؤهما لمشروع مساعدة غزة المسمى (إنترناشونال فريدوم فلوتيلا) في ميناء إسطنبول، وقال إن سعة إحداهما (الأناضول) تبلغ 5500 طن.



ومن المقرر تحميل السفينة الأناضول بمواد الإغاثة بينما ستحمل السفينة الأخرى موظفين في المجال الإنساني منهم أطباء.