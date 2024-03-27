موقع روسي: نحو 100 ما زالوا مفقودين بعد هجوم موسكو

ذكر موقع بازا الإخباري الروسي أن نحو 95 شخصا ما زالوا مفقودين بعد الهجوم الذي وقع الأسبوع الماضي بالقرب من موسكو حين أطلق مسلحون النار من أسلحة آلية على رواد حفل موسيقي وأضرموا النار في قاعة الحفلات الموسيقية.



وقالت الخدمة: "تشمل هذه القوائم أشخاصا لم يتمكن أقاربهم من معرفة مصيرهم منذ الهجوم الإرهابي، لكنهم ليسوا على قوائم المصابين والقتلى... مات بعض هؤلاء الأشخاص، لكن لم يتم تحديد هويتهم بعد".