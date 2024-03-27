الخارجية الأميركية: بلينكن سيتوجه إلى فرنسا وبلجيكا الأسبوع المقبل

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن سيسافر إلى فرنسا وبلجيكا الأسبوع المقبل.



وقال ميلر في مؤتمر صحفي إن بلينكن سيلتقي الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج ووزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا في أثناء وجوده في بروكسل لحضور اجتماع لحلف شمال الأطلسي.