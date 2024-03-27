الولايات المتحدة لا تعتقد بأن محادثات إسرائيل وحماس بشأن الرهائن انتهت

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر أن الوزارة لا تعتقد بأن المحادثات بين إسرائيل وحركة "حماس" بشأن الرهائن قد انتهت.



وقال إن واشنطن ترى أن هناك إمكانية لمواصلة السعي لإطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى "حماس".



وردا على سؤال للصحفيين عما إذا كانت عملية عسكرية محدودة في رفح يمكن أن تقضي على ما تبقى من قادة حماس، قال ميلر "نعم".