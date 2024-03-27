البابا يعرب تضامنه مع الكاثوليك في الأراضي المقدسة: لستم وحدكم

أعرب البابا فرنسيس عن تضامنه مع الكاثوليك في الأراضي المقدسة الأربعاء مع اقتراب عيد الفصح، قائلا "لستم وحدكم"، بعيد لقاء ناشطي سلام احدهما اسرائيلي والآخر فلسطيني خسرا اقارب في النزاع.



وكتب البابا الأرجنتيني في رسالة نشرها الفاتيكان: "أنا قريب منكم جميعا، في مختلف طقوسكم (...) وخاصة لأولئك الذين في هذه المرحلة الصعبة يعانون بشدة من مأساة الحرب العبثية".