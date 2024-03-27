بوتين وغويتا يبحثان في تعزيز التعاون لمكافحة الإرهاب

إتفق الرئيسان الروسي والمالي على تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب الأربعاء خلال محادثة هاتفية بعد الهجوم على قاعة للحفلات الموسيقية قرب موسكو، حسبما علم من الجانبين.



وقال الكرملين في بيان إن فلاديمير بوتين تحادث هاتفيًا مع رئيس المجلس العسكري المالي اسيمي غويتا ورئيس الكونغو برازافيل دينيس ساسو نغيسو اللذين قدما له التعازي بعد الهجوم الذي أودى بحياة 137 شخصًا على الأقل.



وقال الكرملين إن "بوتين وغويتا اتفقا على تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب". ومن جهته، كتب غويتا على شبكات التواصل الاجتماعي: "اتفقنا على التعاون بشكل أكبر في الحرب ضد الإرهاب".